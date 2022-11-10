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Beş büyük lig dışı en değerli oyuncular belirlendi

FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi CIES'in haftalık raporuna göre 25 yaşına gelmemiş ve beş büyük lig dışında top koşturan en iyi 100 oyuncu belirlendi. Türkiye'den Kerem Aktürkoğlu listede kendine yer bulurken Orkun Kökcü de oyuncular arasında yer aldı

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  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı rapora göre kariyerine beş büyük lig dışında devam eden 25 yaş altı oyuncuların en değerli 100'ü belirlendi.
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    Yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda ortaya çıkan listede Süper Lig'den Kerem Aktürkoğlu ve Milli Takım'dan Orkun Kökcü yer aldı.
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    50 milyon Euro'dan daha değerli olan dört futbolcunun yer aldığı liste şöyle:

    1. ENZO FERNANDEZ | BENFICA - 61 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    2. CODY GAKPO | PSG - 58 MİLYON EURO

     
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    3. DIOGO COSTA | PORTO - 58 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    4. GONÇALO INACIO | SPORTING - 51 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    5. PEDRO GONÇALVES | SPORTING - 49 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    6. JURRIEN TIMBER | AJAX - 46 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    7. IBRAHIM SANGARE | PSV - 43 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    8. GONÇALO RAMOS | BENFICA - 43 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    9. EVANILSON | PORTO - 41 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    10. YURI ALBERTO | CORINTHIANS - 30 MİLYON EURO

     
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    11. FRANCISCO TRINCAO | SPORTING - 30 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    12. ORKUN KÖKCÜ | FEYENOORD - 30 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    13. DANILO OLIVEIRA | PALMEIRAS - 29 MİLYON EURO

     
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    14. JOEY VEERMAN | PSV - 28 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    15. MARCOS LEONARDO | SANTOS - 28 MİLYON EURO

     
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    16. BENJAMIN SESKO | RB SALZBURG - 28 MİLYON EURO

     
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    17. JOAO GOMES | FLAMENGO - 28 MİLYON EURO

     
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    18. KENNETH TAYLOR | AJAX - 27 MİLYON EURO

     
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    19. ANDREAS SKOV OLSEN | CLUB BRUGGE- 26 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    20. MANUEL UGARTE | SPORTING - 26 MİLYON EURO
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'den büyük başarı! İlk 100'e girdiler... - Galatasaray haberleri

    43. KEREM AKTÜRKOĞLU | GALATASARAY - 18 MİLYON EURO

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