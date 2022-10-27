BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

Sigortalı olarak çalışan kişilerden otomatik olarak kesilen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenlemeye gidiliyor. Sigortalı olarak işe giren çalışanın maaşından zorunlu olarak kesilen BES'ten ayrılmayana avantajlı kredi imkanı geliyor. Yeni bir dönemin başlayacağı bu değişiklikle katılımcılara sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeye gidildi.

ABONE OL
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), sigortalı olarak çalışan kişilerden maaşlarından otomatik olarak kesilir. Maaştan zorunlu olarak bir miktar kesinti yapılmasıyla bireysel emeklilik hesabında para birikir. Kesilen bu miktar belirlenen süre içerisinde çekilmezse devlet tarafından desteklenir. Ancak finans ihtiyaçlarından dolayı bu sistemden çıkmak isteyenler için yeni bir düzenlemeye gidildi.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda BES'e yönelik yeni kararlar alındı. BES'teki katılımcılarının finansman sıkıntısı nedeniyle birikimlerini sistemden çekmemesi için bir düzenlemeye gidilecek. BES katılımcıları sistemden çıkmadan borçları için uygun koşullarla kredi çekebilecek. BES'teki katılımcıların sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için 'alacağın devri' uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    BES BOZULMADAN KREDİ ÇEKİLME İMKANI SAĞLANACAK

    Bireysel emeklilik sistemine katılım istenilen düzeyde gerçekleşmediği için sistemdeki kişilerin finans ihtiyaçları olduğu zaman BES sigortalarını bozmadan kredi çekmelerine imkan sağlandı.

    Kişinin finans ihtiyacı olduğu zaman BES sigortasını teminat olarak göstererek kredi çekebilecek böylelikle BES sigortası bozulmamış olacak.

    Ortalama fon büyüklüğü-ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak. Taslak yönetmelik paydaşların görüşleriyle hazırlanacak. Emeklilik şirketleri, bankalar ve katılımcılar arasındaki koordinasyonu sağlamak adına bir altyapı oluşturulacak.

    Kredilerin şu anda hangi faizle çıkacağı açıklanmadı ama şu an açıklanan pakette esnafa düşük faizli kredi söz konusu. BES’i özendirmek adına özellikle kamu bankalarında düşük faizli kredi imkanı sağlanabileceği öngörülüyor.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    BAKAN NEBATİ SİNYAL VERMİŞTİ

    Geçtiğimiz hafta yeni düzenleme sinyali veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" demişti.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    FON BÜYÜKLÜĞÜ 362 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

    Öte yandan BES’te 17 Ekim itibarıyla 14,3 milyon katılımcıya ulaşılırken fon büyüklüğü ise 362 milyar TL ulaştı.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

    Bireysel emeklilik sistemi (BES) kişilerin emekliliklerinde gelirini artırmak ve rahat bir yaşam sürebilmesi için tasarlanan özel emeklilik sistemidir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin maaşlarından her ay belirli miktarda zorunlu olarak kesinti yapılır. Her ay kesilen bu para zamanla hesaplarda birikir. Belli dönemler içinde çekilmezse paranıza belli oranlarda katkı sağlar. Sistemde belirlenen süre kalanlar devlet katkısından faydalanır.

    Emeklilik gelirine ek olarak tamamlayıcı bir sistem olan BES birikim yapmak ve sosyal güvencelerin artırılmasına olanak sağlar. Çalışan bir kişinin aylık olarak elde ettiği gelirin bir kısmını bankaya düzenli olarak yatırarak belirlenen sürede emekli olmasını sağlayan sisteme Bireysel Emeklilik denir.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    BES PARASI NEDİR?

    BES parası, sigortalı olarak çalışan kişilerden maaşlarından otomatik olarak bir miktar kesinti yapılmasıyla biriken paradır. BES parası maaşlardan zorunlu olarak kesilse de dileyenler sistemden çıkabiliyor. Sistemden çıkılması durumunda BES hesabında biriken para nakit olarak alınabiliyor ve devam eden aylarda da BES kesintisi gerçekleşmiyor.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

    Otomatik BES ise; düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Otomatik BES, 45 yaşın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kamu ve özel sektör çalışanlarının tamamını kapsamaktadır. Otomatik BES katılımında son şirket tipi de olan çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler 1 Ocak 2019 tarihinde katılımları tamamlandı.

    Özel emeklilik sistemi olan Bireysel Emeklilik Sigortası (BES), devlet katkısı ile daha çok katılımcı bulmaya başladı. Devletin katkı payı yüzde 25 olan BES'te katkı payı da dahil olmak üzere sigorta sözleşmesine dair birçok detay e-Devlet'te yer alıyor.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    BES DEVLET KATKISI NASIL SORGULANIR?

    BES katılımcıları, temel sözleşme bilgilerini, hesaplanan devlet katkısı tutarını ve ilgili yıl için kalan devlet katkısı limitini E-Devlet üzerinden takip edebiliyor.

    İlgili servise, "turkiye.gov.tr" adresinde yer alan E-Devlet Kapısı üzerinden; E-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı ve internet bankacılığı yöntemlerden herhangi biri kullanılarak erişim sağlanabiliyor.

    DEVLET KATKISI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Türkiye Sigorta Birliği açıklamasına göre, BES’te katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla E-Devlet'te e-Hizmetler bölümündeki Emeklilik Gözetim Merkezi sekmesinde "Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama" servisi yer alıyor. Katılımcılar bu hizmetle BES sözleşmelerinin detaylarına ulaşabiliyor.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    E-DEVLET'TE BİREYSEL EMEKLİLİK SORGULAMA

    E Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirsiniz. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/emeklilik-gozetim-merkezi-bireysel-emeklilik-sistemi-devlet-katkisi-kullanim-ve-limit-bilgileri-sorgulama)

    E-DEVLET BES SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

    Açılan sayfada temel sözleşme bilgileri, hesaplanan devlet katkısı tutarı ve ilgili yıl için kalan devlet katkısı limiti görüntülenebilir.

    Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    OTOMATİK BES'TEN NASIL ÇIKILIR?

    Otamatik BES sisteminden kişiler dilediği gibi çıkabilirler. Ancak devlet katkısını almak için belli bir dönem gerekli. BES cayma işlemi sigorta şirketlerinin her birinde değişiklik gösteriyor. Kimi şirket SMS ile iptal ederken, kimisi mail yöntemi ile kimisi de müşteri hizmetleri numarası ile sesli işlem yaptırarak zorunlu BES'ten cayma işlemini yaptırıyor.

    Avivasa: Avivasa Müşteri Memnuniyet Merkezini 444 11 11 numarasından arayarak iptal işlemi yapılabilir.

    Garanti Emeklilik: 444 0 336 Garanti Emeklilik Çağrı Merkezi’ni arayarak sesli yanıt sisteminden gerçekleştirebilirsiniz.

    Ziraat Emeklilik: 444 97 00 Ziraat Emeklilik hattını arayarak BES'ten cayma işlemini tamamlayabilirsiniz.

    Anadolu Hayat Emeklilik: Cayma ve ayrılma taleplerinin işveren veya emeklilik şirketinden hangisi tarafından karşılanacağı hususu, işveren ile emeklilik şirketi arasında kurulacak emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılır. Söz konusu talep, çalışan tarafından elden teslim, posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla iletilebilir.
  • BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

    PTT ŞUBELERİNDEN PARANIZI ALABİLİRSİNİZ

    Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.