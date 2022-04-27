'BES ve OKS'de fon büyüklüğü yüzde 61 arttı'

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TSB Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, TSB'nin genel kurulu sonrası belirlenen yeni yönetiminin tanıtıldığı, gelecek dönemde benimsenecek yaklaşımının ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, TSB olarak 1 Nisan'da olağan genel kurul toplantılarını düzenlediklerini ve bir dönem daha yola birlikte devam etme arzularının üyeler tarafından da karşılık bulduğunu ifade etti.

Benli, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin de tamamlanmasıyla hem Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) hem de ilgili diğer kamu otoritelerinin desteğiyle çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini aktardı.

TSB olarak, Türkiye ekonomisine katma değer sağlama ve sigorta sektörünü büyütme hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalarak Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine hizmet ettiklerine işaret eden Benli, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ülkemiz 2021 yılında yüzde 11 oranında yüksek bir büyüme yakalayarak G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi elde etti. IMF'nin bu ay yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'na göre de satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olmaya devam ettik. Pandeminin devam eden etkileriyle birçok ülkenin zorlu koşullarda toparlandığı 2021'i Türkiye'nin yüksek oranda bir büyüme ile tamamlaması, ülkemizin üretim kapasitesinin ve üretim kabiliyetinin oldukça dinamik olduğunu kanıtlıyor."

Benli, 2022'nin, hem Türkiye hem de küresel ekonomi açısından zorlu bir yıl olacağına işaret ederek, "Nitekim IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar, 2022 yılı küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü olarak revize etmeye başladılar. Düşük büyümenin yanında tedarik zincirindeki aksamalar ile gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklı küresel enflasyon, devam eden uluslararası siyasi belirsizliklerin yarattığı bölgesel ve küresel riskler 2022 yılının küresel anlamda zorlu geçeceğinin diğer göstergeleri arasında sayılabilir." diye konuştu.

"YILIN İLK 3 AYINDA PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 70 ARTIŞLA 43 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Atilla Benli, sigorta sektörü olarak ekonomiye sağladıkları güvence ve verdikleri hizmetler sayesinde bu zorlu dönemde ekonomik büyümenin sürdürülmesine katkı sunduklarını kaydetti.

Sektörün potansiyeline olan inançla her yıl yeni üyelerin aralarına katıldığını ve birlikte büyümeye devam ettiklerini aktaran Benli, "Son 3 yılda 8 yeni şirketimiz aramıza katılırken, sektör olarak 42'si hayat dışı, 6'sı hayat, 15'i hayat emeklilik ve 4'ü reasürans olmak üzere toplam 67 şirketle hizmet veriyoruz." dedi.

Benli, hem sigortacılık hem de emeklilik tarafında büyümeye devam ettiklerine işaret ederek, 2021 sonu itibarıyla aktif büyüklüğün 429 milyar lirayı, prim üretiminin 105 milyar lirayı, BES'te fon büyüklüğünün ise 244 milyar lirayı aştığını, sektör olarak 2021 yılında ülke ekonomisine sağladıkları teminatın 230 trilyon liraya ulaşırken, ödedikleri toplam tazminat tutarının da 64 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Bu yılın ilk 3 ayında prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştığını aktaran Benli, "Bu dönemde hayat dışı branşta prim üretimi yüzde 74 artışla 37 milyar lira olarak gerçekleşirken, hayat branşında prim üretimi yüzde 46 artışla 5,7 milyar lira oldu. Benzer şekilde BES ve OKS'de devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü de nisan ayı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 61 artışla 281 milyar lirayı aştı." diye konuştu.

"2017-2021'DE VEFAT EDEN 530 BİN SİGORTALIMIZ İÇİN 5.2 MİLYAR LİRA KREDİ BORCUNU KAPATTIK"

TSB Yönetim Kurulu Başkanı Benli, sağlık sigortasında sigortalı sayısının yükselmeye devam ettiğini belirterek, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının son bir yılda yüzde 61 arttığını bildirdi.

Geçen yıl branş genelinde 8 milyar TL'nin üzerinde tazminat ödenerek kamunun üzerindeki yükün ciddi oranda paylaşıldığını aktaran Benli, "Ancak sağlık sigortası primleri de trafik ile benzer şekilde pek çok kalemdeki artış nedeniyle maliyetlerin altında kaldı. Bu konu bir süre daha gündemimizdeki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor." dedi.

Benli, hem sigortalıları hem bankaları olası riskler karşısında daha korunaklı kılan Kredi Hayat Sigortaları ürününün pek çok açıdan gerekli bir koruyucu olduğunun iyi anlaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl kredi bağlantılı sigorta poliçe sayısının 23,2 milyon adet olarak gerçekleştiğini aktaran Benli, "Bu poliçelerin 5,3 milyonu işsizlik teminatlı poliçelerden oluştu. Böylece tüketici kredilerinin yüzde 95'inde, konut kredilerinin de yüzde 78'inde müşterilerimize hayat sigortası güvencesi sağlamış olduk. Öte yandan, 2017-2021'de vefat eden 530 bin sigortalımız için 5,2 milyar lira kredi borcu kapattık. Bu tutarlar kredili hayat sigortasının ne kadar önemli olduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

"UZUN VADELİ TASARRUF DENİLDİĞİNDE ARTIK İLK TERCİH BES OLMAYA BAŞLADI"

Atilla Benli, BES'in, Türkiye'nin finans sistemi içinde en önemli başarı hikayelerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'de son 2 yılda BES'te devletin teveccühleri ile önemli bir safhaya geçildiğini söyledi.

Uzun vadeli tasarruf denildiğinde artık ilk tercihin BES olmaya başladığını aktaran Benli, şöyle devam etti:

"Bu alanda en önemli adım, devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması oldu. 18 yaş altı genç ve çocuklarımızın sisteme dahil edilmesi bir başka önemli gelişme. Son yapılan düzenlemelerle 45 yaş üzeri çalışanların OKS'ye dahil edilmesi, BES birikimlerine kısmi çekiş ve teminat hakkı tanınması, devlet katkısının yıllara sari verilmesi sisteme ivme kazandıracak gelişmeler oldu. Bu gelişmelere paralel olarak fon dağılımı değişiklik hakkının artırılması, vakıf ve sandıkların sisteme aktarılması ve bütünleşik BES imkanının getirilmesi de BES'in bundan sonraki büyüme ivmesini artıracak."

"FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE SEKTÖRÜMÜZÜN PAYI YÜZDE 4.2"

Finansal sistemde bankacılıktan sonraki en önemli aktörün, sigorta sektörü olduğunu vurgulayan Benli, finansal sistem içerisinde sektörün payının yüzde 4,2 civarında olduğunu, gelişen bir ekonomiye sahip oldukları için uzun vadeli kaynak ihtiyaçları bulunduğunu ifade etti.

Benli, "Sigortacılık ve emeklilik sektörü, ekonomiye ve finansal piyasalara uzun vadeli finansman kaynağı sunabildiği için bu ihtiyacı karşılayabilecek sektör olarak ön plana çıkıyor." dedi.

2020-2024 stratejik hedeflerini belirlediklerini aktaran Benli, "Bu hedeflerimiz arasında sigorta bilincinin artırılması, sektörde başta birlik olmak üzere kurumsal yapının güçlendirilmesi, kamu otoriteleriyle yakın iş birliğinin sürdürülmesi, ürün kullanımının yaygınlaştırılması ve ürünlerin sigortalılar lehine geliştirilmesi ve yetkin insan kaynağının sektörümüze kazandırılması ve tutundurulması yer alıyor." ifadesini kullandı.