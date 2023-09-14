Beş yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çabalayan çiftin beşizi oldu
Graham ve Stephanie Freels, beş yıl boyunca yıpratıcı süreçlerden geçerek, çocuk sahibi olmaya çalıştı. En sonunda amaçlarına ulaştılar ancak çift, beşiz bebeklerinin olacağını hiç beklemiyordu.
Graham ve Stephanie Freels evliliklerine büyük bir aile sahibi olma hayalleriyle başladı. Her yeni çift gibi heyecanlıydılar ancak hayatın onlar için daha farklı planları vardı.
Çift geniş bir aileye sahip olmak istiyordu ancak planlar istendiği gibi gitmedi. Onca başarısız denemenin ardından geleneksel gebelik yöntemlerinin ötesinde, alternatif seçeneklere yönelmeye karar verdiler.
Graham ve Stephanie, beş yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştıktan sonra, umutsuzca arzuladıkları mutluluğu onlara getireceğini umarak rahim içi tohumlama (IUI) yöntemine başvurdu.
Tedavi süresi iniş çıkışlı ve yıpratıcıydı ancak kesinlikle başarılı olmuştu. Stephanie geçen Aralık ayında hamile olduğunu öğrendi ancak hayat yine bir sürpriz hazırlamıştı.
Çift, bir bebek beklediğini düşürken aslında beşiz bebekleri olacağını öğrendi! Bu haber gelecekle ilgili planlarını tamamen değiştirdi ve yeni anne, ev sahibini arayıp şunları söylediğini anımsıyor: Sanırım çok fazla çocuğumuz olacak ve o dairenin artık işimize yarayacağını sanmıyorum.
3 Haziran gecesi Stephanie erken olmasına rağmen acil bir şekilde sezaryene alındı ve beşizler sağlıklı bir şekilde doğdu. Saatten dolayı beşizlerin bazıları 3 Hazira'da bazıları 4 Haziran'da dünyaya geldi.