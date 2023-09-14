Beş yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çabalayan çiftin beşizi oldu

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Tedavi süresi iniş çıkışlı ve yıpratıcıydı ancak kesinlikle başarılı olmuştu. Stephanie geçen Aralık ayında hamile olduğunu öğrendi ancak hayat yine bir sürpriz hazırlamıştı.

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Çift, bir bebek beklediğini düşürken aslında beşiz bebekleri olacağını öğrendi! Bu haber gelecekle ilgili planlarını tamamen değiştirdi ve yeni anne, ev sahibini arayıp şunları söylediğini anımsıyor: Sanırım çok fazla çocuğumuz olacak ve o dairenin artık işimize yarayacağını sanmıyorum.