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Beşamel Sos Tarifi, Nasıl Yapılır?

Sofralarımızın sevilen soslarından beşamel sos, lezzetiyle oldukça kullanılıyor. Peki leziz bir beşamel sos nasıl yapılıyor? İşte oldukça güzel bir beşamel sos tarifi ve malzemeleri...

Beşamel Sos Tarifi, Nasıl Yapılır?

Sos tarifleri birçok yemeğin lezzetini arttırmaktadır. Oldukça pratik yapılışla bu sos ile harika tarifler hazırlayabilirsiniz. Beşamel soslu tavuk tariflerinden, beşamel soslu makarna tariflerine istediğiniz tarifler için 20 dakikada hazır olacak bir lezzettir. Ilık olarak kullanacağınız tarife dahil edebilirsiniz. Ekleyeceğiniz yemeğe son dakikalarında atmanız daha iyi olacaktır.

Beşamel Sos Malzemeler

3 yemek kaşığı kadar tereyağı

3 yemek kaşığı kadar un

1 litre süt

Tuz

Beşamel Sos Yapılışı

· Sosumuzu hazırlamak için ocağa bir tencere alıyoruz ve içerisine tereyağımızı alıp, eritiyoruz.

· Yağımız eridiği zaman içerisine unumuzu atıyoruz ve karıştırıyoruz.

· Bir süre karıştırarak pişirdikten sonra beşamel sosumuza sütümüzü azar azar içerisine ekliyoruz.

· Son olarak tuzumuzu atıp, sosumuz muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz.

· Sürekli karıştırarak sosumuzda herhangi bir topaklanma olmamasına özen gösteriyoruz.

· Beşamel sosumuz artık hazır. Afiyet olsun.

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