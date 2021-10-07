İHA

Bu yılı 1,3 milyar dolar ihracat ile kapatmak isteyen bağlantı elemanları sektöründe hedef 2023 yılının sonuna kadar 2 milyar dolar seviyelerine ulaşmak.

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Tecdelioğlu, bağlantı elemanları sektörünün ülke ekonomisine kesintisiz katkı sunması için özverili bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Tecdelioğlu, “Bağlantı elemanları sektörü olarak hedefimiz 2021 yılını 1,3 milyar dolar ihracat ile kapatmak. 2023 yılının sonuna kadar 2 milyar dolar seviyelerine ulaşmak istiyoruz. Sektör olarak 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Temel pazarımız Avrupa ve burada büyük bir pay ise Almanya’ya ait. Avrupa pazarı açısından gidecek çok yolumuz var. Avrupa’da yaklaşık 15 milyar dolara yakın bir pazar mevcut. Burada sadece yüzde 5’teyiz. Hedefimiz yüzde 10’dan fazla pay almak. En büyük hedefimiz ise Türkiye’nin Avrupa’da büyüklük olarak birinci üretici olması ve dünyada ise ilk 6’ya girmesi. Şu anda Avrupa’da ilk üçte, dünyada ise ilk 10’dayız” dedi.

Uzak Doğu’dan gelen ürünlerin lojistik sorunlarından dolayı Avrupa’daki taleplerin Türkiye’ye döndüğünü söyleyen Tecdelioğlu, “2022’nin nisan ayına kadar üretimler dolu. Bu yıl tonaj bazında yüzde 40, ciro bazında ise 55-60 seviyelerinde bir artış gerçekleşecek. Yerli ve milli üretim yapma konusunda ilerliyoruz çünkü yüzde 95 yerli ham madde kullanıyoruz. Makineler de yerlileşmeye başladı, kalıplardaki bağımlılık da her geçen gün azalıyor. Katma değer bırakan bir sektörüz ve on binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Sektör için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Tecdelioğlu, “Yeni dönemde Ur-Ge faaliyetlerine devam etmek istiyoruz. Ur-ge projemiz Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 yılında onaylandı. Hedefimiz 20 ülkeye Ur-Ge projesi gerçekleştirmek. Bu ülkeler arasında Kuzey Ülkeleri, Amerika, Meksika ve Uzak Doğu Ülkeleri var. Yeni normal ile birlikte 2022’de bu projemizi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.