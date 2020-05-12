Besicilerin karla kaplı dağlar arasındaki Faraşin Yaylası'nda mesaisi başladı

AA

Küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki yayla, daha iyi verim almak isteyen besicilere geniş otlakları ve doğal güzellikleriyle elverişli ortam sunuyor.

Beytüşşebap'ta uzun geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla römorklara malzemeleri yükleyip traktörlerle yola koyulan besicilerden bir bölümü, Faraşin Yaylası'na ulaştı.

Hayvanlarından önce yaylaya ulaşan besiciler, kış soğuklarının etkisinin hüküm sürdüğü, doğal güzelliklere sahip yaylada gün boyu hazırlık yapıyor.

Besiciler, onardıkları ağılların üzerini naylon brandayla kapatıyor, kendileri için de çadır ve soba kuruyor.

Uygun ortamı oluşturduklarında besiciler, bu kez hayvanlarını da alarak yaylanın yolunu tutacak.

- "Faraşin Yaylası hayvanlar için çok verimli"

Besici Sıddık Uce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelmesiyle hayvanları yaylaya götürme heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Yaylaya koyunları getirmeden önce hazırlıklara başladıklarını ifade eden Uce, "Faraşin Yaylası hayvanlar için çok verimli. İlkbahar olmasına rağmen kışın etkisi devam ediyor. Hayvanlarımızı soğuktan korumak için 20 güne yakın ağıllarda barındıracağız." dedi.

Uce, yaylada, yeni kurulan üs bölgesiyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurgulayarak, "Burada geçmişte yaz mevsiminde 3 ay kalıyorken artık kışa kadar hayvanlarımızı otlatıp kış için ot biçme imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Her sene binlerce hayvanın getirildiği yaylada yılın yarısını geçirdiklerini anlatan Uce, Faraşin Yaylası'nın her anlamda besicilere geniş olanaklar sağladığını kaydetti.