Beşiktaş: 0 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maç 0-0 sonuçlandı.
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Can Keleş ve Ciro Immobile sahaya ilk kez ilk 11'de çıkarken iki yıldız 60. dakikada yerlerini Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin'e bıraktı.
Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.