Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Fulden Ural, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Ceylan Arısan, Şeyma Ercan, Aelbrecht)
Setler: 15-25, 18-25, 22-25
Süre: 80 dakika (23, 29, 28)
Günün diğer sonuçları şöyle:
PTT: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1
Karayolları: 3 - Atlasglobal Yeşilyurt: 0
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