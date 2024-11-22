Beşiktaş: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi Beşiktaş hızlı başladığı ilk seti 25-13 kazanmayı başardı. 2’nci set ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve toparlanan konuk ekip bu seti 26-24 galip tamamladı. 3’ün seti 25-22 ve 4’üncü seti de 25-16 önde tamamlayan Eczacıbaşı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı 10’uncu maçta 9’uncu galibiyeti ile liderliğini sürdürdü.

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi