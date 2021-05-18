Süper Lig'i zirvede tamamlayan ve cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Aynı statta 4 gün arayla 2 kupa kaldıran siyah-beyazlılar, tam 12 yıl sonra bir sezonu çifte kupayla kapatmayı başardı. 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamlamış ancak Türkiye Kupası'nı kaldıramamıştı.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DE 5 KUPA KAZANDI

İzmir'de 6. kez Türkiye Kupası finaline çıkan Beşiktaş, 5. defa mutlu sona ulaştı. 1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi, 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u ve 2020-2021 sezonunda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kupaya uzandı.

1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)

1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)

2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)

2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)

2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)

2020-2021: Antalyaspor - Beşiktaş: 2-0 (Beşiktaş) (Gürsel Aksel)

BEŞİKTAŞ 3. KEZ DUBLE YAPTI

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip dışında Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984'te iki kupayı birden müzesine götürdü.