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Beşiktaş 12 yıl sonra çifte kupayı müzesine götürdü

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u 2-0'la geçerek kupaya uzanan Beşiktaş, 2008-2009 sezonunun ardından 12 yıl sonra sezonu 2 kupayla kapatmayı başardı

Beşiktaş 12 yıl sonra çifte kupayı müzesine götürdü

Süper Lig'i zirvede tamamlayan ve cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Aynı statta 4 gün arayla 2 kupa kaldıran siyah-beyazlılar, tam 12 yıl sonra bir sezonu çifte kupayla kapatmayı başardı. 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamlamış ancak Türkiye Kupası'nı kaldıramamıştı.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DE 5 KUPA KAZANDI

İzmir'de 6. kez Türkiye Kupası finaline çıkan Beşiktaş, 5. defa mutlu sona ulaştı. 1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi, 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u ve 2020-2021 sezonunda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kupaya uzandı.

1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)
1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)
2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)
2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)
2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)
2020-2021: Antalyaspor - Beşiktaş: 2-0 (Beşiktaş) (Gürsel Aksel)

BEŞİKTAŞ 3. KEZ DUBLE YAPTI

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip dışında Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984'te iki kupayı birden müzesine götürdü.

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