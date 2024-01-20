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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş 16 maç sonra gol atamadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş 16 maç sonra gol atamadı!

        Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig'de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:06
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        Beşiktaş'tan 16 maç sonra bir ilk!
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı.

        Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

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