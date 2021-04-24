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Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, iki hafta aranın ardından kazandı.

Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı

Siyah-beyazlı ekip; Welinton Souza, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup'un çeşitli sebeplerle forma giyemediği maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle puanını 75'e yükseltti.

PENALTIYI BU SEFER DEĞERLENDİRDİ

Ligin ilk yarısında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından 17 hafta boyunca penaltı kullanamayan ve MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk dakikasında kazandığı penaltıyı gole çeviremeyerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kayserispor müsabakasının 4. dakikasında kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

Ljajic'in düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal, mücadeledeki ilk golü kaydetti.

N'KOUDOU GOLLERİYLE KENDİNİ AFFETTİRDİ

Ligin 35. haftasında 2-2 sona eren MKE Ankaragücü maçının ilk dakikasında kazanılan penaltıdan yararlanamayan ve penaltı atışı esnasındaki tavırlarıyla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Georges-Kevin N'Koudou, Kayserispor karşılaşmasında attığı gollerle siyah-beyazlı takımın galibiyetinde kritik bir rol oynadı.

Siyah-beyazlı forvet oyuncularının sakatlıkları nedeniyle yer almadığı mücadelede N'Koudou, 13. dakikada Ljajic'in pasıyla bulduğu pozisyonu gole çevirerek skoru 2-1 yaparken, 65. dakikada da Beşiktaş'ın üçüncü golünü kaydetti.

ROSIER VE NECİP, RİZESPOR MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal, karşılaşmada gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Rosier ve Necip, 38. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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