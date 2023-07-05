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Beşiktaş 2 yıldız için Ajax ile yarışıyor!

Fabrizio Romano, Lech Poznan'da oynayan sol kanat Kristoffer Velde'nin Beşiktaş'a gideceğini iddia etti. Lillestrom'un genç golcüsü Akor Adams için ise Ajax'la büyük bir yarış var

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş 2 yıldız için Ajax ile yarışıyor!

    Hollanda basını Beşiktaş'ın Ajax'la Norveç ekibi Lillestrom'un golcüsü Akor Adams için kapıştığını öne sürdü. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Norveç liginde 11 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.
  • Beşiktaş 2 yıldız için Ajax ile yarışıyor!

    Siyah-Beyazlılar'ın takibindeki Akor Adams ile Hollanda devi Ajax da ilgileniyor. Norveç ekibi de iki kulübün rekabetinden yararlanarak golcüsünden 5-6 milyon euro kazanmak niyetinde.
  • Beşiktaş 2 yıldız için Ajax ile yarışıyor!

    Kartal'ın renklerine katmak istediği bir başka isim de Kristoffer Velde. 

     
  • Beşiktaş 2 yıldız için Ajax ile yarışıyor!

    Polonya'da Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki Norveçli oyuncu, bu takımla çıktığı 58 maçta 16 gol atıp, 8 de asist yaptı. 
  • Beşiktaş 2 yıldız için Ajax ile yarışıyor!

    Ünlü muhabir Fabrizio Romano'ya göre birçok takımın ilgi gösterdiği oyuncu için şu anda Beşiktaş favori durumda. 
  • Beşiktaş 2 yıldız için Ajax ile yarışıyor!

    Lech Poznan'ın 1 milyon euro bedelle satın aldığı genç oyuncuyu çok daha iyi bir bedele satmak niyetinde olduğu da belirtildi.

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