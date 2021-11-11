Teknik direktör Sergen Yalçın, resmi maçlarda çok fazla şans bulamayan oyuncularına hazırlık maçında şans verdi.

Kaleyi Mert´e teslim eden Yalçın, defans hattını ise Rosier-Necip-Montero-Umut ile oluşturdu. Orta sahada Mehmet Topal- Can Bozdoğan-Teixeira-Oğuzhan-N'Koudou sahaya çıkarken santraforda da Güven Yalçın Beşiktaş'ın ilk on birini oluşturdu.

İlk yarının tamamında rakibinden çok üstün bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılar, 12´nci dakikada Mehmet Topal, 17´nci dakikada Teixeira'nın golleriyle devreye 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda da rahat bir futbol sergileyen Beşiktaş 50´nci dakikada Güven ile skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda genç oyunculara şans veren siyah beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.