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Beşiktaş 45 dakikada gol olup yağıyor!

Beşiktaş, Sivasspor'u evinde 3-1 yenerek puanını 10 yaptı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, attığı 11 golün 10'unu son 3 maçta atarken ilk yarıdaki baskının sonuçları dikkat çekti

Beşiktaş 45 dakikada gol olup yağıyor!

Beşiktaş, Sivasspor'u yenerek Vodafone Park'ta bu sezon oynadığı 3. maçta 3. galibiyetini aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-beyazlılar, toplamda 11 gol atarken bunların 10'u son 3 maçta geldi. Kartal ilk maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken sonrasında Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Beşiktaş sonrasında Karagümrük'ü 4-1 ve Sivasspor'u da 3-1 mağlup etti.

İLK YARILARDA 8 GOL!

Beşiktaş'ın maçların ilk yarısındaki baskısı da son 3 maçta etkisini gösterdi. Siyah-beyazlılar, attığı son 10 golün 8'ini maçların ilk yarılarında buldu. Beşiktaş, Alanya karşısında ilk yarıyı 3-1, Karagümrük maçında 2-0 ve Sivasspor mücadelesinde ise 3-0 önde kapatmıştı.

8 FARKLI İSİMDEN SKOR KATKISI

Beşiktaş, ligdeki 4 maçta 8 farklı isimden skor katkısı aldı. Kartal'ın yeni forveti Weghorst, 2 gol 3 asistlik performansı ise göz doldururken Jackson Muleka'dan da 3 gol geldi. İşte o liste:

Weghorst: 2 gol, 3 asist
Muleka: 3 gol
Ghezzal: 2 gol, 1 asist
Rosier: 1 gol, 2 asist
N'Koudou: 2 gol
Salih Uçan: 1 gol, 1 asist
Masuaku: 2 asist
Kartal Kayra Yılmaz: 1 asist (Ümraniyespor'a kiralandı)

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