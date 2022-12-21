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Beşiktaş 6 dakikada döndü!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Şanlıurfaspor'u konuk ederken 67 dakikayı 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, 6 dakikada bulduğu 3 golle maçı da çevirdi

Beşiktaş 6 dakikada döndü!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ederken ilk yarıyı da 2-0 geride tamamladı. 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın golleriyle soyunma odasına geride giden siyah-beyazlılar ikinci yarıda açıldı.

Şenol Güneş 29. dakikada değişiklikler yaparken goller de Cenk Tosun ve Nkoudou'dan geldi. 67'de Nkoudou'nun pasında topla buluşan Cenk Tosun vuruşuyla farkı 1'e indirdi.

Bu golden sadece 2 dakika sonra benzer bir pozisyonda topla buluşan Cenk Tosun yine sol ayağıyla skora denge getirdi.

73'te bu kez Nkoudou sahne aldı ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. 6 dakikada üç gol bulan Beşiktaş 2-0 geriden döndü.

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