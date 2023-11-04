Beşiktaş 6 eksikle Antalya'ya gitti! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

Anadolu Ajansı Giriş: 04.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:09 facebook

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