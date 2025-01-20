Beşiktaş: 79 - Emlak Konut: 84 | MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, evinde Emlak Konut'a 84-79 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk 3 çeyreğinde skor üstünlüğünü elinde bulunduran siyah-beyazlı ekip, son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne engel olamadı.

İki takımda da yedişer oyuncu süre aldı. Beşiktaş, ilk 5 dışından skor katkısı alamazken, Emlak Konut'a kenardan sadece 2 sayı katkısı geldi.

Konuk takımda 31 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele eden Thomas maçın en skoreri oldu. Parks, 19 sayı, Macaulay ise 16 sayı, 10 ribauntluk katkı verdi. Siyah-beyazlılarda ise Winterburn'un 29 sayı, Fagbenle'nin ise 22 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu skorla Emlak Konut ligdeki 11. galibiyetini elde ederken Beşiktaş 6. kez mağlup oldu.