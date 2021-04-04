Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Aytaç Kara’nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada Thelin’in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı.
KASIMPAŞA DEPLASMANINDA YİNE GOL YEDİ
Bu sahada çıktığı son 7 maçta da kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş 11 Şubat 2014 tarihinde oynanan mücadelede 3-0 kazanırken, o tarihten bugüne oynanan bütün deplasman maçlarında kalesinde gol gördü.
YORUMLAR