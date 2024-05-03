Beşiktaş 8 taban sonrası zirveyi Galatasaray'a kaptırdı

Son iki haftada Beşiktaş hisselerinde yaşanan sert düşüşler Borsa İstanbul'a damga vurdu.

Beşiktaş hisseleri 19 Nisan cuma günü 89.30 lira ile kapanış rekorunu kırdı. Bu tarihten sonra ise satışlar gelmeye başladı. Kara kartalın hisseleri dünyada eşine az rastlanır bir şekilde 8 işlem gününde üst üste taban fiyatı gördü.

ZİRVEDEN KAYIP YÜZDE 56.8

Bugün itibarıyla hisseler 38.56 liraya geriledi. Yani 19 Nisan'daki zirvesinden yüzde 56.8 kayıp yaşadı. Bu süreçte Beşiktaş'ın piyasa değeri 12.1 milyar lira eriyerek 9 milyar 254 milyon liraya geriledi.

Böylece 8 tabanın ardından Beşiktaş en değerli spor şirketi ünvanını Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray'ın bugün itibarıyla piyasa değeri bugün itibarıyla 9 milyar 428 milyon lira oldu. Fenerbahçe 8 milyar 710 milyon lirayla üçüncü en değerli spor şirketi konumunda bulunurken Trabzonspor'un piyasa değeri 5 milyar 50 milyon lira oldu.