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        Haberler Ekonomi Borsa Beşiktaş 8 taban sonrası zirveyi Galatasaray'a kaptırdı - Borsa Haberleri

        Beşiktaş 8 taban sonrası zirveyi Galatasaray'a kaptırdı

        Beşiktaş hisseleri üst üste 8 işlem gününde taban fiyata geriledi. Böylece hisseler 19 Nisan'daki zirvesinden bugüne kadar yüzde 57 değer kaybetmiş oldu. Beşiktaş bu sert düşüşün ardından bugün itibarıyla en değerli spor şirketi ünvanını Galatasaray'a kaptırdı. Beşiktaş'ın piyasa değeri bu süreçte 12.1 milyar lira düşerek 9.3 milyar liraya geriledi. Galatasaray'ın piyasa değeri ise 9.4 milyar TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:29
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        8 taban sonrası zirveyi Galatasaray'a kaptırdı
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        Son iki haftada Beşiktaş hisselerinde yaşanan sert düşüşler Borsa İstanbul'a damga vurdu.

        Beşiktaş hisseleri 19 Nisan cuma günü 89.30 lira ile kapanış rekorunu kırdı. Bu tarihten sonra ise satışlar gelmeye başladı. Kara kartalın hisseleri dünyada eşine az rastlanır bir şekilde 8 işlem gününde üst üste taban fiyatı gördü.

        ZİRVEDEN KAYIP YÜZDE 56.8

        Bugün itibarıyla hisseler 38.56 liraya geriledi. Yani 19 Nisan'daki zirvesinden yüzde 56.8 kayıp yaşadı. Bu süreçte Beşiktaş'ın piyasa değeri 12.1 milyar lira eriyerek 9 milyar 254 milyon liraya geriledi.

        Böylece 8 tabanın ardından Beşiktaş en değerli spor şirketi ünvanını Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray'ın bugün itibarıyla piyasa değeri bugün itibarıyla 9 milyar 428 milyon lira oldu. Fenerbahçe 8 milyar 710 milyon lirayla üçüncü en değerli spor şirketi konumunda bulunurken Trabzonspor'un piyasa değeri 5 milyar 50 milyon lira oldu.

        Şirket Piyasa değeri (milyon TL)
        Galatasaray 9.428
        Beşiktaş 9.254
        Fenerbahçe 8.710
        Trabzonspor 5.050

        SON DÜŞÜŞLERE RAĞMEN YILLIK GETİRİSİ YÜZDE 221

        Beşiktaş zirveden yüzde 57 değer kaybetmesine rağmen son 1 yıldaki hisse performansına bakıldığında rakiplerine halen büyük fark etmiş durumda. Beşiktaş hisseleri son 1 yılda yüzde 221.1 yükselirken, Galatasaray yüzde 100.9, Trabzonspor yüzde 72.6, Fenerbahçe ise yüzde 64.7 getiri sağladı.

        Hisse 1 yıllık değişim (%)
        Beşiktaş 221.1
        Galatasaray 100.9
        Trabzonspor 72.6
        Fenerbahçe 64.7
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