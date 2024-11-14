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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş: 94 - BOTAŞ: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş: 94 - BOTAŞ: 76 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 94-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 22:25 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:25
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        Beşiktaş, evinde BOTAŞ'ı geçti!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BOTAŞ'ı 94-67 mağlup etti.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Mustafa Çeltiker

        Beşiktaş: Hillsman 10, Evans 16, Winterburn 23, Elif Bayram 12, Fagbenle 13, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu 10

        BOTAŞ: Cuic 22, Büşra Akbaş 6, Dantas 11, Cave 6, Allen 17, Rana Uçar 2, Işık Su Güven, Saliha Mandıracı, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 2, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan 1

        1. Periyot: 29-17

        Devre: 54-36

        3. Periyot: 75-56

        Beş faulle çıkan: 34.27 Buket Ünal (BOTAŞ)

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