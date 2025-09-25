Beşiktaş'a Avustralyalı forvet
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi transfer etti.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Avusturyalı forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 25 yaşındaki Avustralyalı forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı. Princess Ibini-lsei'ye 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.