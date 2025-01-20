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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaş'a Avusturyalı hakem - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a Avusturyalı hakem

        Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:18
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        Beşiktaş'a Avusturyalı hakem
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        UEFA Avrupa Ligi 7. hafta müsabakasında Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da Athletic Bilbalo ile karşı karşıya gelecek.

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak.

        Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner olacak.

        Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber oturacak. AVAR'da ise Alan Kijas görev alacak.

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