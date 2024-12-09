Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin, sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile’nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.