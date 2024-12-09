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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin son durumu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 20:20 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:20
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        Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin, sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

        Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile’nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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