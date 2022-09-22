Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Fenerbahçe ile milli aradan sonra oynayacağı derbi maça konsantre oldu. Siyah-beyazlılara Dele Alli'den sevindirici bir haber geldi.

DELE ALLI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli, sakatlık sürecini geride bıraktı. beIN Sports'un haberine göre İngiliz oyuncu, takımla çalışmalara da başladı.