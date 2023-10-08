Beşiktaş'a Eric Bailly'den müjdeli haber! İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaşlı Eric Bailly, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Eric Bailly, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, "Sadece gece iyi uyuyamadım. Sosyal medyada gördüklerinize aldırmayın, sadece boynum tutuldu. Güzel galibiyet ve takımdan iyi efor." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli stoper, İstanbulspor maçının 30. dakikasında sakatlanarak yerini Necip Uysal'a bırakmıştı.

Fotoğraf: AA