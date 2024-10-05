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        Beşiktaş'a Ersin'den kötü haber!

        Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:14
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        Beşiktaş'a Ersin'den kötü haber!
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        Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini yer verildi.

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