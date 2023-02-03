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Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! Sivasspor maçı kadrosunda

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! Sivasspor maçı kadrosunda
DHA

Karagümrük maçında aldığı beraberlikle zirve ile arasındaki puan farkı, bir maçı eksik olarak 12'ye çıkan Beşiktaş, kalan haftalarda yarıştan tamamen kopmak için mutlaka kazanmak zorunda. Hatta Beşiktaş'a artık kazanmak da yetmiyor ve uzun süreli galibiyet serisi şart durumda. 21 puanla düşme hattında yer alan Sivasspor'un da şiddetle puan ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında mücadelenin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor.

HAVA VE SAHA ŞARTLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sivas'ta karşılaşmayı zorlaştıracak diğer önemli etmenler de saha ve hava şartları olacak. Saha zeminin kötü olmasından dolayı geçtiğimiz son iki iç saha maçını Kayseri ve Malatya'da oynayan Sivasspor'un sahası 1 aydır bakımdaydı. Saha zemini TFF yetkilileri tarafından hafta içinde denetlendi ve maç oynanabilir hale geldiği gerekçesiyle, Beşiktaş maçı 4 Eylül Stadı'na verildi. Sivaspor iç sahadaki son maçını 29 Aralık'ta oynamış ve zemin o tarihten itibaren bakıma alınmıştı.

Yarın maç saatinde sıfırın altına düşecek hava şartları da Beşiktaş'ı zorlayacak bir diğer etken olacak. Maç saatinde hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.

ORTA SAHA ALTERNATİFSİZ KALDI AMİR ON BİRDE BAŞLAYACAK

Gedson Fernandes'in Karagümrük maçının bitiminde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Josef ve Salih'in sakat olması, yeni transfer Amir Hadziahmetovic'e doğrudan 11'de oynama şansı doğurdu.

Bosnalı orta saha teknik direktör Şenol Güneş tarafından karşılaşmanın 11'e yazılacak. Defans hattında Saiss'i yeniden stopere çekmesi beklenen Güneş; Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku dörtlüsüyle kaleyi savunacak. Orta saha ikilisi Tayfur ve Amir'den kuruluken hücum dörtlüsünün Redmond, Dele Alli, Cenk ve Aboubakar'dan kurulması büyük ihtimal.

Beşiktaş'ın Sivasspor mücadelesine şu 11'le çıkmasa bekleniyor: Mert, Rosier, Tayyip Talha (Welinton), Saiss, Masuaku, Tayfur, Amir, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.

CEZA SINIRINDA 2 FUTBOLCU

Siyah-beyazlılarda maç öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Masuaku ve Cenk yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 24'üncü haftada iç sahadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

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