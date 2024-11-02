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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber!

        Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta, golcü oyuncu Ciro Immobile sakatlanarak oyundan çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:22
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        Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber!
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        Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

        Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, devre arasında oyundan çıktı. İtalyan golcünün ağrıları nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.

        Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Mustafa Erhan Hekimoğlu, oyuna dahil oldu.

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