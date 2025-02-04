Beşiktaş'a Jonathan Gradit iddiası!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim stopere takviye için de kolları sıvarken Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

RMC Sport'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.