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        Beşiktaş'a Kuzyaev ve Bakhtiyor Zaynutdinov'dan kötü haber

        Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a gündemki Daler Kuzyaev ve Bakhtiyor Zaynutdinov için ret yanıt geldi.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 19:17
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        Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a gündemki iki oyuncudan ret yanıt geldi.

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        Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Daler Kuzyaev'den beklediği yanıtı alamadı.

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        Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Rus futbolcu, Avrupa'nın diğer liglerindeki tekliflere göre kararını vereceğini iletmişti.

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        Zenit'le sözleşmesi sona eren ve serbest durumda bulunan Kuzyaev, Beşiktaş'a olumsuz yanıt vererek beklediği teklifi aldığını iletti.

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        Kuzyaev'in bu kararının ardından Beşiktaş yönetimi de listedeki diğer isimlerle temas kurmaya başladı.

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        KAZAN FUTBOLCU İÇİN CSKA MOSKOVA'DAN RET

        TFF'nin yeni yabancı kuralının ardından gözünü Türk dünyasına çeviren Beşiktaş, Kazak futbolcu Baktiyor Zainutdinov'u gündeme almıştı.

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        Ancak Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova, Beşiktaş'ın Baktiyor Zainutdinov için teklifini reddetti.

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        Rus basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rus ekibine 10 numara oyuncusu için yeni bir teklif yaptı ve CSKA Moskova'ya 3 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus içerikli bir teklif yaptı.

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        25 yaşındaki Zaynutdinov'u için Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmeyen CSKA takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü oyuncusu için en düşük 6 milyon Euro istiyor.

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        Şenol Güneş'in transfer açıklamalarında da bahsettiği 10 numara transferi profiline uyan Zainutdinov'un aynı zamanda Kazakistanlı oldupu için TFF'nin yeni kuralıyla yerli statüsünde oynama avantajı olacak.

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        Baktiyor Zainutdinov'un bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 21 maça çıkarken takımına bir gol ve iki asistlik katkı sağladı.

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