Beşiktaş'a Kuzyaev ve Bakhtiyor Zaynutdinov'dan kötü haber
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a gündemki Daler Kuzyaev ve Bakhtiyor Zaynutdinov için ret yanıt geldi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a gündemki iki oyuncudan ret yanıt geldi.
Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Daler Kuzyaev'den beklediği yanıtı alamadı.
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Rus futbolcu, Avrupa'nın diğer liglerindeki tekliflere göre kararını vereceğini iletmişti.
Zenit'le sözleşmesi sona eren ve serbest durumda bulunan Kuzyaev, Beşiktaş'a olumsuz yanıt vererek beklediği teklifi aldığını iletti.
Kuzyaev'in bu kararının ardından Beşiktaş yönetimi de listedeki diğer isimlerle temas kurmaya başladı.
KAZAN FUTBOLCU İÇİN CSKA MOSKOVA'DAN RET
TFF'nin yeni yabancı kuralının ardından gözünü Türk dünyasına çeviren Beşiktaş, Kazak futbolcu Baktiyor Zainutdinov'u gündeme almıştı.
Ancak Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova, Beşiktaş'ın Baktiyor Zainutdinov için teklifini reddetti.
Rus basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rus ekibine 10 numara oyuncusu için yeni bir teklif yaptı ve CSKA Moskova'ya 3 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus içerikli bir teklif yaptı.
25 yaşındaki Zaynutdinov'u için Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmeyen CSKA takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü oyuncusu için en düşük 6 milyon Euro istiyor.
Şenol Güneş'in transfer açıklamalarında da bahsettiği 10 numara transferi profiline uyan Zainutdinov'un aynı zamanda Kazakistanlı oldupu için TFF'nin yeni kuralıyla yerli statüsünde oynama avantajı olacak.
Baktiyor Zainutdinov'un bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 21 maça çıkarken takımına bir gol ve iki asistlik katkı sağladı.