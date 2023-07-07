Beşiktaş'a Kuzyaev ve Bakhtiyor Zaynutdinov'dan kötü haber

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Rus basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rus ekibine 10 numara oyuncusu için yeni bir teklif yaptı ve CSKA Moskova'ya 3 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus içerikli bir teklif yaptı.