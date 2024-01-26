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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Lascelles transferinde kötü haber! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Lascelles transferinde kötü haber!

        Bir süredir Jamaal Lascelles ile görüşmelerde bulunan ve önemli mesafe kat eden Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:07
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        Beşiktaş'ta yapılacak transferlerde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı ve yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamıştı.

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        Ancak transfer sürpriz gelişmeler yaşandı. İngiliz Chronicle gazetesinin haberine göre Lascelles, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Türk devi Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kulübü Newcastle United'dan 'uzatma' teklifi beklediği belirterek ek süre talep etti.

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        Beşiktaş yönetimi, görüşmeleri şimdilik askıya alırken bir açıklama Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'dan geldi.

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        Basın toplantısında Beşiktaş'tan teklif geldiğini doğrulayan Howe, tecrübeli oyuncuyla ilgili "Takımda kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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