Beşiktaş'a Lascelles transferinde kötü haber!

Beşiktaş'ta yapılacak transferlerde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı ve yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamıştı.

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Ancak transfer sürpriz gelişmeler yaşandı. İngiliz Chronicle gazetesinin haberine göre Lascelles, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Türk devi Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kulübü Newcastle United'dan 'uzatma' teklifi beklediği belirterek ek süre talep etti.