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Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 10 numara takviyesi için gündemine Manuel Lanzini'yi alırken, İngiltere'den gelen haber siyah-beyazlıları sevindirdi.

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  • Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. 
  • Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

    Kadrosuna 10 numara takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, West Ham forması giyen Manuel Lanzini'yi gündemine alırken, transferde Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. 
  • Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

    Siyah-beyazlıların transfer hedefindeki Arjantinli yıldızın West Ham United'dan ayrılacağı açıklandı.
  • Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

    İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lanzini'nin 30 Haziran'da sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtildi.
  • Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

    Lanzini böylece 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak. 
  • Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

    2015 yılından bu yana West Ham United forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 226 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.
  • Beşiktaş'a Manuel Lanzini transferinde müjdeli haber!

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