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Beşiktaş'a şampiyonluk için 17 puan yetiyor

BB Erzurumspor’u deplasmanda 4-2 yenerek puanını 70 yapan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor. Siyah-beyazlılar, kalan 8 maçta 17 puan toplarsa şampiyonluk kupasını kaldıracak

Beşiktaş'a şampiyonluk için 17 puan yetiyor
İHA

Süper Lig’in 34. haftasında BB Erzurumspor’u Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre’nin golleriyle 4-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 70 çıkarırken rakipleriyle de arasındaki farkı açtı. En yakın rakibi Fenerbahçe’yle arasında 7 puan fark olan siyah-beyazlılar, ligin kalan 8 haftasında hanesine 17 puan yazdırması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin en fazla kazanan, en az beraberlik alan ve en az kaybeden ekibi durumundaki Beşiktaş, dün akşam aldığı galibiyetle birlikte son haftalara girilirken büyük bir avantaj elde etti.

ATIBA KARİYER REKORU KIRDI

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, BB Erzurumspor deplasmanında yaptığı asistle kariyer rekoru kırdı. Bu sezon boy gösterdiği maçlarda 4 gol atan ve 8 asist yapan Atiba, Erzurum deplasmanında maçın 10. dakikasında Larin’in attığı golün asistini yaparak asist sayısını 9’a çıkardı ve 13 gole direkt etki ederek kariyer rekoru kırdı. Geçtiğimiz sezonu 6 gol ve 6 asistle tamamlayarak 12 gole etki eden tecrübeli oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla, bu sayıyı geride bırakarak kariyerinin gole en fazla etki ettiği sezonunu yaşadı.

LARIN, ABOUBAKAR'I YAKALADI

Siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cyle Larin, BB Erzurumspor deplasmanında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 15’e çıkardı ve takım arkadaşı Aboubakar’la arasındaki gol farkını da eritti. Ligde 18 golü bulunan Boupendza’nın ardından Aboubakar ve Diouf ile birlikte krallık yarışında mücadele eden Larin’i, 13 golü bulunan Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas takip ediyor. Aboubakar-Larin bu sezon toplamda 30 kez fileleri havalandırmayı başardılar. İki oyuncu, 1996-1997 sezonunda Oktay Derelioğlu-Ertuğrul Sağlam ikilisinin ardından 30 gol barajını aşan ilk ikili oldu.

GHEZZAL FORMUNUN ZİRVESİNDE

Alanyaspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin mimarlarından olan Rachid Ghezzal, BB Erzurumspor karşısında da farkını ortaya koydu ve galibiyeti getiren isimlerden oldu. Bu sezon oynadığı 23 lig maçında 3. golünü atan Ghezzal, 14 de asist yaparak, siyah-beyazlı ekibin son yıllardaki en fazla asist yapan oyuncusu oldu. Beşiktaş’ta 2016-2017 sezonunda Quaresma 13 asist yaparak, son 10 yılın en yüksek rakamına çıkan isim olurken, Ghezzal, Portekizli oyuncuyu geride bırakmayı başardı. Larin-Aboubakar ikilisi bu sezon 30 gole imza atarken, Ghezzal-Atiba ikilisi ise toplamda 23 asist yaptı.

CENK TOSUN ÜZDÜ

BB Erzurumspor maçının 75. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun, siyah-beyazlı camiayı üzdü. Cenk’in sakatlığı sonrasında galibiyete sevinemeyen siyah-beyazlı futbolcular, soyunma odasında takım arkadaşlarını teselli etti. Everton’dan devre arasında kadroya dahil edilen ancak Beşiktaş formasıyla yalnızca 3 lig, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkan Cenk, Gençlerbirliği filelerini 2 kez havalandırırken, Alanyaspor karşısında da gol perdesini açan isim olmuştu. Cenk, dünkü maçta da sakatlanmadan önce Ghezzal’ın golünde yıldız oyuncuyu topla buluşturan isim oldu. Beşiktaş formasıyla ligde 3 maçta 175 dakika forma giyen milli yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergilerken 1 şutu da direkten dönmüştü.

HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR

Ligde cuma günü Ankaragücü’nü konuk edecek olan siyah-beyazlılar günü izin yaparak geçirecek. Yoğun maç programının ardından futbolcuların dinlenmesini isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, özellikle Erzurum’un zemini sonrasında bazı futbolcuların adale problemi yaşamasından dolayı takıma izin verdi. Cuma günü sahasında Ankaragücü’yle kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına yarın öğlen yapacağı antrenmanla başlayacak.

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