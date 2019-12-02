Beşiktaş'a taraftarından büyük destek

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta son 6 haftada ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın taraftarları, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımlarına büyük destek verdi.
Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırdı.
Siyah-beyazlı oyuncular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Değer Otizm Derneği'nin hazırladığı "Engelleri ve Önyargıları Birlikte Aşalım" yazılı pankartla sahaya çıktı.
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