Beşiktaş'a transferde İspanyol rakip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşikaş, savunmaya takviye için bir süredir Çaykur Rizespor'un stoperi Emirhan Topçu'nun peşinde.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşma aşamasına gelse de Çaykur Rizespor ile yapılan bonservis görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.

Karadeniz ekibi, 4-5 milyon Euro bonservis beklediği futbolcusu için siyah-beyazlıların yaptığı takas formüllerine de sıcak bakmadı.