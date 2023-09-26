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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Adana’ya geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Adana’ya geldi

        Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar kulübü havaalanında coşkulu bir şekilde karşıladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:03
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        Beşiktaş, Adana'ya geldi
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        Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Y. Adana Demirspor- Beşiktaş karşılaşması her iki kulübün de Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Yarın saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumunda oynanacak maç için Beşiktaş kafilesi Adana’ya geldi. Futbolcular havaalanından çıktığı sırada taraftarlar coşkuyla karşıladı. Beşiktaş takımı ardından kalacağı otele hareket etti.

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