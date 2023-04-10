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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Çebi, TFF, MHK, Fenerbahçe, Galatasaray ve siyah-beyazlı kulüple ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, ligden çekilen takımlarla ilgili verilen kararda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin oylamasını değiştirdiğini öne sürdü. "LİGİN BU ŞEKİLDE TESCİLİNİ KABUL ETMİYORUZ" Ligin bu şekilde tesil edilemeyeceğini söyleyen Çebi, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KABADAYI TARZI İLE HİTAP EDEMEZ" Ahmet Nur Çebi açıklamasının devamında, "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş." dedi.

"TFF, ERDEN TİMUR'U SEVİYOR!" Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında da konuşan Çebi, "Galatasaray YK Üyesi Erden Timur çıktı, 'Bu ligi bitirtmeyiz' dedi. TFF ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur'u seviyor. Sezon sonunda konuşacağım diyor. Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme" ifadesini kullandı.

"F.BAHÇE VE G.SARAY MUTLU!" Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Merkez Hakem Kurulu üzerinden tartışmalarını da değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lale Orta ve hakemler konusunda yaptığı tartışmalar kayıkçı kavgasıdır. Aslında 2 kulüp de mutlu. Mutsuz olan diğer kulüpler. Lale Orta'yı derbideki penaltı kararı yanlış dediği için aradım, tebrik ettim. Fenerbahçe maçını 11’e 10 değil; 14’e 10 oynadık ve kazandık. Fenerbahçe, 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, maçın hakemi Halil Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy ise Fenerbahçe’nin 14. oyuncusuydu." dedi.

"G.SARAYLI OLMASI RAHATSIZ ETMEZ" Öte yandan Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaraylı olduğu yönündeki soruya ise, "TFF Başkanı Galatasaraylı olabilir. Bir önceki başkan Nihat Özdemir Fenerbahçeli, Yıldırım Demirören Beşiktaşlı idi. Federasyon başkanının Galatasaraylı olması beni rahatsız etmiyor. Tarzı ve kararları alış şekli beni rahatsız ediyor." yanıtını verdi. JESUS'A PLAY-OFF CEVABI Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Play-Off oynanmalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Bu sorunun muhatabı ben değilim." dedi. Ahmet Nur Çebi ayrıca "Hocası 'Play-Off' dedi. Başkanı açıklama yapmadı. Ali Bey'e Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi." açıklamasını yaptı.

"REDMOND İLE ANLAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ" Beşiktaş Başkanı, Redmond ve Masuaku'nun geleceğiyle ilgili olarak ise, “Redmond bizimle devam etmek istiyor. İstek varsa yola çıkacağız. Kendisi devam etmek istediğini söyledi. Biz de kendisi ile anlaşmaya çalışacağız. Masuaku ile de devam etmeyi planlıyoruz. Başarılı, iyi bir futbolcu." dedi.

"DELE ALLI İLE DEVAM ETMEK İSTERİM" Bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Dele Alli ile devam etmek istediğini belirten Ahmet Nur Çebi, "Dele Alli için Ceyhun beye (Kazancı) söyledim. Bonservis olmazsa, mali olarak ağır yük getirmeyecek şekilde devam etmek isterim." ifadesini kullandı. "GAZPROM İLE GÖRÜŞÜYORUZ" Stat sponsorluğu konusunda da bilgi veren Çebi, "Stat sponsorluğu için Gazprom ile görüşüyoruz. Bunun yanı sıra Kazakistan, Kore ve İngiltere'den firmalar da var." dedi.