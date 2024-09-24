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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarına başladı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:24
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        Beşiktaş'ta Ajax mesaisi!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

        İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

        ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi.

        Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.

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