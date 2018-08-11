Beşiktaş - Akhisar Bld.Genç. karşılaşma önü

Beşiktaş ve Akhisar Bld.Genç., 12 Ağustos 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Beşiktaş son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Akhisar Bld.Genç., geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 167 kodlu maçı oynayanlar; Beşiktaş galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Akhisar Bld.Genç. galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Beşiktaş önceki hafta Akhisar Bld.Genç. mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Akhisar Bld.Genç., Beşiktaş karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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