Öne Çıkanlar
beşiktaş
Futbol
Haberler > Futbol > Beşiktaş, Akhisar ile Süper Lig'de sezonu açıyor

Beşiktaş, Akhisar maçıyla Süper Lig'de sezonu açıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açacak. Siyah-beyazlı takım, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini yarın saat 21.45'te konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:09:52 | Güncelleme:

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonu Akhisar karşısıdna açacak. Yarın Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Karşılaşma saat 21.45'te start alacak.

Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarınki rakibi Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park'ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı. Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

SEZONA MORALLİ GİRİYOR

Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak.

Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı.

İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.