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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı!

        Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:43
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        Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da Alanyaspor'la karşılaşacak.

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