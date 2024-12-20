Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı!
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da Alanyaspor'la karşılaşacak.