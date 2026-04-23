Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı yayın bilgisi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İki takım, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor. Taraftarların heyecanla beklediği maçın detayları ise merakla takip ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçı başlama saati ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadele, her iki ekip için de sezonun en belirleyici maçlarından biri olacak. Türkiye Kupası’nda ilk kez karşı karşıya gelecek olan takımlar, yarı finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Çeyrek final etabındaki bu önemli karşılaşmayı kazanan taraf, adını son dört takım arasına yazdırmayı başaracak. Peki Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Alanyaspor, 23 Nisan 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. İki ekip arasındaki bu önemli karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Kritik mücadelede her iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması, ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ
Beşiktaş'ta yarın oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.
Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇIN 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, El Bilal, Cerny, Oh
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Ruan, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi, Güven Yalçın.