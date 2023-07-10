Beşiktaş, Almanya'da ilk antrenmanı yaptı Beşiktaş, Almanya kampına Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında bu akşam yaptığı antrenman ile başladı

Taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve istasyon koşularıyla başladı. İdman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.