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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in bonservisini belirledi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in bonservisini belirledi

        Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Konyaspor'dan transfer ettiği Amir Hadziahmetovic'e talipler olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:21
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        Amir'e talip var! İşte rakam...
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        Adı sezon başında da İtalyan ekipleriyle anılan Amir Hadziahmetovic için Serie A'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi.

        Bu takımlardan birinin Udinese olduğu belirtilirken, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalya seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

        Beşiktaş yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Amir için 7 milyon Euro bonservis talep edecek.

        Bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Amir, toplam 6 asist gerçekleştirdi.

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