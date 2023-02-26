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STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports

HAKEM: Abdülkadir Bitigen Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor. Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Yeni transferler oynamayacak Yarın oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemeyecek. Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl ikilisinden birini tercih edecek.

2 isim ceza sınırında Beşiktaş'ta Welinton Souza ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.

Antalyaspor'da da eksikler çok Antalyaspor'dan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza gibi isimler forma giyemeyecek. Yeni transferler gibi kulüplerinden ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Akdeniz ekibinde Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar ertelenen maçta oynama şansı varken, kulüplerinden ayrıldığı için sahada olamayacaklar. Internacional'e transfer olan Luiz Adriano da takımda yer almayacak.