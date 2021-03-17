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HaberlerFutbolTürkiye KupasıBeşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor maçı ha
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Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Dün Başakşehir'i 3-2'lik skorla yenip ilk finalist olan Beşiktaş'ın rakibi Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor oldu. Peki şimdiden büyük bir merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, nerede ve hangi tarihte oynanacak?

Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor maçı ha

Ziraat Türkiye Kupası'nda final için heyecanlı bekleyiş başladı. Dün itibariyle Beşiktaş'ın ilk finalist olmasının ardından Antalyaspor Alanyaspor maçı sonrası finalin adı Beşiktaş Antalyaspor oldu. Peki şimdiden merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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