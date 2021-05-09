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Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor maçı nerede, seyircili mi oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finali için artık heyecan dorukta. TFF, merakla beklenen maçın 3'de 1 oranında seyircili oynanacağını açıkladı. Peki şimdiden büyük bir merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, nerede ve hangi tarihte oynanacak?

Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor maçı nerede, seyircili mi

Ziraat Türkiye Kupası'nda final için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl merakla beklenen finalin adı Beşiktaş Antalyaspor oldu. Peki şimdiden merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasını 18 Mayıs Salı günü oynanacak...

MAÇ SEYİRCİLİ OLACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde stat kapasitesinin üçte 1'i kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır."

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