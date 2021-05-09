Ziraat Türkiye Kupası'nda final için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl merakla beklenen finalin adı Beşiktaş Antalyaspor oldu. Peki şimdiden merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasını 18 Mayıs Salı günü oynanacak...

MAÇ SEYİRCİLİ OLACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde stat kapasitesinin üçte 1'i kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır."