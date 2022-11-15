Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

13 Kasım Pazar saat 20:00'de oynanması gereken ancak söz konusu tarihte İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, konuya dair bilgiler...

ABONE OL
  • Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi açıklandı mı?

    Taksim'deki hain terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ile ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye çevrilmişti. Süper Lig 14. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu randevunun yeni tarihi ile ilgili son bilgileri derledik...
  • Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi açıklandı mı?

    BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

    13 Kasım 2022 Pazar günü yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı.
  • Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi açıklandı mı?

    Futbolseverlerin merak ettiği durumla ilgli spor basınındaki iddialara göre; Beşiktaş Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arası sonrası hafta içi bir gün oynanacak.
  • Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi açıklandı mı?

    Gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise, maçın yeni tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
  • Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı tarihi açıklandı mı?

    Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.